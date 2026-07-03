Dziennik Gazeta Prawana logo

Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz

Justyna Topolska
25 minut temu
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz/Shutterstock
PRL to czasy socjalizmu, kartek żywnościowych i pustych półek w sklepach. Ale także "Solidarności", kultowych do dziś filmów i zespołów. Pamiętasz słowa, które były wtedy popularne?
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquiz
Powiązane
Telewizor, PRL
Ciekawostki z czasów PRL. Młodzi polegną, starsi będą święcić triumfy. Quiz
Hasła z czasów PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 zdobędą tylko urodzeni za "komuny". Quiz
Propagandowe hasła z PRL. Dasz radę dokończyć? 10/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Hasła z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Hasła z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj