Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
25 minut temu
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz/Shutterstock
PRL to czasy socjalizmu, kartek żywnościowych i pustych półek w sklepach. Ale także "Solidarności", kultowych do dziś filmów i zespołów. Pamiętasz słowa, które były wtedy popularne?
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Źródło dziennik.pl
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