Trudny quiz dla pamiętających PRL. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu
dzisiaj, 05:48
Trudny quiz dla pamiętających PRL. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu/Shutterstock
PRL to była szkoła życia, ale wiedzę zdobywało się nie tylko w placówkach edukacyjnych. Na podwórku lub boisku szkolnym obowiązywały określone zasady. Jeśli ich nie pamiętasz, to ten quiz sprawi ci sporo problemów. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu.
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Źródło dziennik.pl
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