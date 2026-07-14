Trudny quiz dla pamiętających PRL. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu

Trudny quiz dla pamiętających PRL. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu / Shutterstock

PRL to była szkoła życia, ale wiedzę zdobywało się nie tylko w placówkach edukacyjnych. Na podwórku lub boisku szkolnym obowiązywały określone zasady. Jeśli ich nie pamiętasz, to ten quiz sprawi ci sporo problemów. 6/6 trafią nieliczni. 80 proc. polegnie na 3 pytaniu.

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