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Quiz z anatomii człowieka. Sprawdź, ile pamiętasz z biologii. Wynik 7/11 to powód do dumy

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 16:04
Quiz z anatomii człowieka. Sprawdź, ile pamiętasz z biologii. Wynik 7/11 to powód do dumy
Quiz z anatomii człowieka. Sprawdź, ile pamiętasz z biologii. Wynik 7/11 to powód do dumy/Shutterstock
Myślisz, że dobrze znasz anatomię człowieka? Sprawdź się w naszym quizie i przekonaj się, czy pamiętasz najważniejsze informacje o kościach, mięśniach, narządach i układach ludzkiego organizmu. Przygotowaliśmy 11 pytań na poziomie średnim – każde ma trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizanatomiaquiz z biologiiquiz z anatomii
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