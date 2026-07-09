10 pytań o PRL. Quiz dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso

10 pytań o PRL. Quiz dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso / Shutterstock

Przed tobą 10 pytań o PRL. W tamtym czasie trzeba było umieć kombinować. Teraz ty wysil swój umysł. Dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso ten quiz nie powinien być problemem.

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