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10 pytań o PRL. Quiz dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:20
10 pytań o PRL. Quiz dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso
10 pytań o PRL. Quiz dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso/Shutterstock
Przed tobą 10 pytań o PRL. W tamtym czasie trzeba było umieć kombinować. Teraz ty wysil swój umysł. Dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso ten quiz nie powinien być problemem.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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