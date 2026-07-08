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Quiz dla znawców PRL. Każdy urodzony przed 1990 rokiem trafi 8/10. Młodzi wyłożą się na 3 pytaniu

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
34 minut temu
Quiz dla znawców PRL. Każdy urodzony przed 1990 rokiem trafi 8/10. Młodzi wyłożą się na 3 pytaniu
Quiz dla znawców PRL. Każdy urodzony przed 1990 rokiem trafi 8/10. Młodzi wyłożą się na 3 pytaniu/Shutterstock
Przed tobą quiz dla znawców PRL. Każdy urodzony przed 1990 rokiem trafi przynajmniej 8/10. Młodzi wyłożą się już na 3 pytaniu.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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