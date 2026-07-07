Przeżyłeś PRL? W tym quizie komplet punktów masz gwarantowany
21 minut temu
Przeżyłeś PRL? W tym quizie komplet punktów masz gwarantowany/Shutterstock
Pamiętasz te fakty z czasów PRL-u? Sprawdź się w quizie z pytaniami o tamtą epokę. Kto bawił się w dzieciństwie na trzepaku lub grał w gumę nie powinien mieć trudności ze zdobyciem kompletu punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz z PRL
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