Przeżyłeś PRL? W tym quizie komplet punktów masz gwarantowany

Justyna Topolska 21 minut temu

Przeżyłeś PRL? W tym quizie komplet punktów masz gwarantowany / Shutterstock

Pamiętasz te fakty z czasów PRL-u? Sprawdź się w quizie z pytaniami o tamtą epokę. Kto bawił się w dzieciństwie na trzepaku lub grał w gumę nie powinien mieć trudności ze zdobyciem kompletu punktów.

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