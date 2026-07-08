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QUIZ. 20 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Dwa ostatnie to niezła zagwozdka. 85 proc. nie odpowie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
51 minut temu
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QUIZ. 20 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Dwa ostatnie to niezła zagwozdka. 85 proc. nie odpowie/Shutterstock
Pytania, które znajdziecie w tym quizie padły w popularnych teleturniejach i krzyżówkach. Jest wśród nich kilka naprawdę trudnych. Odpowiesz na wszystkie 20 pytań? Zmierz się z tym wyzwaniem!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquiz z wiedzy ogólnej
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