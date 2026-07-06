QUIZ z wiedzy ogólnej. 15 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Na ostatnie odpowie tylko prawdziwy mądrala

QUIZ z wiedzy ogólnej. 15 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Na ostatnie odpowie tylko tęga głowa / Shutterstock

W tym quizie zadajemy pytania, które padły w najnowszym odcinkach znanych teleturniejów. Niektóre z nich to hasła z popularnych krzyżówek. Kilka jest trochę podchwytliwych. Na ostatnie rzeczywiście mało kto potrafi odpowiedzieć poprawnie. Mimo wszystko warto się z nim zmierzyć.

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