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QUIZ z wiedzy ogólnej. 15 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Na ostatnie odpowie tylko prawdziwy mądrala

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
50 minut temu
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QUIZ z wiedzy ogólnej. 15 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Na ostatnie odpowie tylko tęga głowa/Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania, które padły w najnowszym odcinkach znanych teleturniejów. Niektóre z nich to hasła z popularnych krzyżówek. Kilka jest trochę podchwytliwych. Na ostatnie rzeczywiście mało kto potrafi odpowiedzieć poprawnie. Mimo wszystko warto się z nim zmierzyć.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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