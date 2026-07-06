Trudny quiz wiedzy o PRL. 10/10 tylko dla starszego pokolenia. 99 proc. młodych popełni błąd w 4 pytaniu
dzisiaj, 05:49
Trudny quiz wiedzy o PRL. 10/10 tylko dla starszego pokolenia. 99 proc. młodych popełni błąd w 4 pytaniu/Shutterstock
Te przeboje były wielkimi hitami w czasach PRL. Dla starszego pokolenie dopasowanie wykonawcy do utworu nie powinno być problemem. Wynik 10/10 jest bardzo prawdopodobny. Młodzi już tak łatwo mieć nie będą. 99 proc. z nich popełni błąd w 4 pytaniu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane