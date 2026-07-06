Trudny quiz wiedzy o PRL. 10/10 tylko dla starszego pokolenia. 99 proc. młodych popełni błąd w 4 pytaniu

Trudny quiz wiedzy o PRL. 10/10 tylko dla starszego pokolenia. 99 proc. młodych popełni błąd w 4 pytaniu / Shutterstock

Te przeboje były wielkimi hitami w czasach PRL. Dla starszego pokolenie dopasowanie wykonawcy do utworu nie powinno być problemem. Wynik 10/10 jest bardzo prawdopodobny. Młodzi już tak łatwo mieć nie będą. 99 proc. z nich popełni błąd w 4 pytaniu.

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