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Quiz dla pokolenia PRL. 10/10 dla najlepszych. 70 proc. potknie się już na starcie

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:48
Quiz dla pokolenia PRL. 10/10 dla najlepszych. 70 proc. potknie się już na starcie
Quiz dla pokolenia PRL. 10/10 dla najlepszych. 70 proc. potknie się już na starcie/Shutterstock
Jeśli jesteś z pokolenia ludzi urodzonych w czasach PRL, to masz szanse na dobry wynik. Quiz jest podchwytliwy, więc uważaj. 70 proc. potknie się już na starcie. 10/10 dla najlepszych.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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