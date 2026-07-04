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Quiz o PRL. 89 proc. zaliczy wpadkę na drugim pytaniu. 7/10 tylko dla mistrzów

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:25
Quiz o PRL. 89 proc. zaliczy wpadkę na drugim pytaniu. 7/10 tylko dla mistrzów
Quiz o PRL. 89 proc. zaliczy wpadkę na drugim pytaniu. 7/10 tylko dla mistrzów/Shutterstock
Kto w czasach PRL nie chodził na dyskoteki i nie słuchał listy przebojów "Trójki" może mieć spore problemy. Ten quiz sprawdzi twoją wiedzę o muzyce z tamtych lat. 89 proc. zaliczy wpadkę na drugim pytaniu. 7/10 tylko dla mistrzów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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