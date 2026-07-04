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Quiz o czasach PRL. Dla każdego nostalgika 5/8 to podstawa. Ostatnie pytanie to pułapka

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:50
Wielki QUIZ skróty czasów PRL. Rozszyfruj poprawnie - CPN, PZPR, OPZZ. 15/20 osiągną tylko wybitni
Wielki QUIZ skróty czasów PRL. Rozszyfruj poprawnie - CPN, PZPR, OPZZ. 15/20 osiągną tylko wybitni/Shutterstock
Od upadku PRL minęło ponad 35 lat. Kto pamięta tamte czasy? Sprawdzi to przygotowany przez nas quiz. Dla każdego nostalgika 5/8 to podstawa. Idź po więcej, ale uważaj, bo ostatnie pytanie to pułapka.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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