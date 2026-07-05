Podchwytliwy QUIZ o życiu w PRL. Pytanie nr 7 pachnie nostalgią. 8/10 tylko dla znawców

Podchwytliwy QUIZ o życiu w PRL. Pytanie nr 7 pachnie nostalgią. 8/10 tylko dla znawców / NAC

Ten quiz to pytania dotyczące czasów PRL. Wybierzmy się w podróż do przeszłości i przypomnijmy, jak to wówczas było. Jak wtedy wyglądało codzienne życie? Pamiętacie? Trzy ostatnie pytania to niezła podpucha.

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