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Podchwytliwy QUIZ o życiu w PRL. Pytanie nr 7 pachnie nostalgią. 8/10 tylko dla znawców

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:13
PRL
Podchwytliwy QUIZ o życiu w PRL. Pytanie nr 7 pachnie nostalgią. 8/10 tylko dla znawców/NAC
Ten quiz to pytania dotyczące czasów PRL. Wybierzmy się w podróż do przeszłości i przypomnijmy, jak to wówczas było. Jak wtedy wyglądało codzienne życie? Pamiętacie? Trzy ostatnie pytania to niezła podpucha.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
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