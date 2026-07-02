Dziennik Gazeta Prawana logo

Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 15/15. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 14:25
prl
Quiz: Pamiętasz życie w PRL? Pytanie nr 12 przerośnie młodsze pokolenia/Shutterstock
Zapach kawy z Pewexu i wieczny brak papieru toaletowego. Pamiętasz to jeszcze? Choć wydaje się, że tamte czasy znasz na wylot, pamięć potrafi płatać figle. Młodsze pokolenie polegnie tu na starcie, ale prawdziwa pułapka czeka na rówieśników minionej epoki. Pytanie nr 12 obnaży luki w pamięci nawet u tych, którzy żyli wtedy na co dzień. Sprawdź, czy dasz się zaskoczyć.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlczasy prl
Powiązane
Trudny quiz z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11
Trudny quiz z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11
Trudny QUIZ dla żeglarzy. 14/15 tylko dla prawdziwych wilków morskich
Trudny QUIZ dla żeglarzy. 14/15 tylko dla prawdziwych wilków morskich
Quiz z biologii tylko dla orłów. Wyjdziesz z niego zwycięsko? 10/10 będzie ciężko zdobyć
Quiz z biologii tylko dla orłów. Wyjdziesz z niego zwycięsko? 10/10 będzie trudno zdobyć
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj