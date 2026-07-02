Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 15/15. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja

Quiz: Pamiętasz życie w PRL? Pytanie nr 12 przerośnie młodsze pokolenia / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu i wieczny brak papieru toaletowego. Pamiętasz to jeszcze? Choć wydaje się, że tamte czasy znasz na wylot, pamięć potrafi płatać figle. Młodsze pokolenie polegnie tu na starcie, ale prawdziwa pułapka czeka na rówieśników minionej epoki. Pytanie nr 12 obnaży luki w pamięci nawet u tych, którzy żyli wtedy na co dzień. Sprawdź, czy dasz się zaskoczyć.

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