Dziennik Gazeta Prawana logo

Quiz z biologii tylko dla orłów. Wyjdziesz z niego zwycięsko? 10/10 będzie trudno zdobyć

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:38
Ten tekst przeczytasz w
Quiz z biologii tylko dla orłów. Wyjdziesz z niego zwycięsko? 10/10 będzie ciężko zdobyć
Quiz z biologii tylko dla orłów. Wyjdziesz z niego zwycięsko? 10/10 będzie ciężko zdobyć/Shutterstock
W szkole byłeś orłem z biologii? Ten quiz sprawdzi, czy nadal wymiatasz. Przygotuj się na solidną dawkę wiedzy - 10/10 trafień zarezerwowanych jest tylko dla absolutnie wybitnych jednostek.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: quizbiologia
Powiązane
Quiz z wiedzy ogólnej dla posiadaczy wybitnych umysłów. Więcej niż 10/12 osiągnie tylko geniusz
Quiz z wiedzy ogólnej dla posiadaczy wybitnych umysłów. Więcej niż 10/12 osiągnie tylko geniusz
Historyczne wydarzenia lipcowe. Sprawdź swoją wiedzę [QUIZ]
Wydarzenia lipcowe. Quiz z historii dla inteligentnych. Odpadniesz na 3. pytaniu
Trudny quiz z „Władcy Pierścieni”. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy Śródziemia
Trudny quiz z „Władcy Pierścieni”. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy Śródziemia
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIndyk czy kurczak? Jedno z nich wypada w zestawieniu nieco lepiej »
Zobacz
|
prl
Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 15/15. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zdjęcie tankowania na stacji Orlen. Ręka trzyma pistolet paliwowy z widoczną naklejką reklamową aplikacji Orlen Vitay. Na otwartej klapce wlewu widoczne oznaczenia paliwa E10 i E5. Ilustracja do tematu zmian cen paliw od 1 lipca
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 1 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
36. posiedzenie Sejmu X kadencji
Miała wyprzedzić kolejkę na badanie. Jest decyzja ws. posłanki Pępek
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj