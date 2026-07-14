Quiz: Pamiętasz to z czasów PRL? Przy pytaniu 12 młodzi bezradnie rozkładają ręce

Quiz: Pamiętasz to z czasów PRL? Przy pytaniu 12 młodzi bezradnie rozkładają ręce / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu, polowanie na papier toaletowy i kultowe meblościanki na wysoki połysk. Czy naprawdę pamiętasz realia PRL-u, czy Twoje wspomnienia już zatarł czas? Ten quiz bezlitośnie zweryfikuje Twoją wiedzę. Prawdziwą pułapką okazało się pytanie nr 12 - dla współczesnych nastolatków to czysta abstrakcja, ale wykładają się na nim nawet rodowici rówieśnicy tamtej epoki. Zaryzykujesz? Odpowiedz na 15 pytań, zdobądź komplet punktów i udowodnij, że Twoja pamięć jest niezawodna.

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