Quiz z polskiej ortografii. 8/8 to poziom eksperta
dzisiaj, 08:12
Quiz z polskiej ortografii. 8/8 to poziom eksperta/Shutterstock
Przetestuj swój poziom znajomości ortografii w wyjątkowo trudnym quizie z wyrazami z dyktanda organizowanego co roku w Krakowie. Zdobycie kompletu punktów to dowód na bardzo wysokie umiejętności. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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