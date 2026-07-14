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Quiz z geografii. Większość Polaków nie zna odpowiedzi na 8 pytanie. Dla każdego mniej niż 5/13 to wstyd

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:57
Quiz z geografii. Większość Polaków nie zna odpowiedzi na 8 pytanie. Dla każdego mniej niż 5/13 to wstyd
Quiz z geografii. Większość Polaków nie zna odpowiedzi na 8 pytanie. Dla każdego mniej niż 5/13 to wstyd/Shutterstock
Przed tobą quiz z geografii. Łatwo nie będzie. Większość Polaków nie zna odpowiedzi na 8 pytanie. Dla każdego mniej niż 5/13 to wstyd. Dasz radę zdobyć więcej?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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