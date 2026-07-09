Trudny QUIZ z geografii. Dopasuj miasto do państwa. Już 8/15 to będzie mistrzostwo

Trudny QUIZ z geografii. Dopasuj miasto do państwa. Już 8/15 to będzie mistrzostwo / Shutterstock

Pamiętacie zabawę w państwa-miasta? Proponujemy Wam nieco podobną, ale w postaci quizu. W jakim państwie leży to miasto? Niektóre pytania to łatwizna, inne to naprawdę spore wyzwanie. Nie poddawajcie się i spróbujcie swoich sił w tym quizie!

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