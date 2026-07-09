Dziennik Gazeta Prawana logo

Trudny QUIZ z geografii. Dopasuj miasto do państwa. Już 8/15 to będzie mistrzostwo

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:31
Little,Girl,In,Dress,Studying,Earth,Map,,Education,Knowledge,Learning
Trudny QUIZ z geografii. Dopasuj miasto do państwa. Już 8/15 to będzie mistrzostwo/Shutterstock
Pamiętacie zabawę w państwa-miasta? Proponujemy Wam nieco podobną, ale w postaci quizu. W jakim państwie leży to miasto? Niektóre pytania to łatwizna, inne to naprawdę spore wyzwanie. Nie poddawajcie się i spróbujcie swoich sił w tym quizie!
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: naukageografiaquizquiz z geografii
Powiązane
globus mapa świat geografia
Dosyć trudny QUIZ z geografii. Dopasuj miejsce do kontynentu. Już 4. pytanie to niezła zagwozdka
Old,Globe,Lying,On,An,Open,Book,In,A,Library.
Najwyższe i największe. Średnio trudny QUIZ z geografii. Nie poddawaj się i zgarnij komplet punktów
globus mapa świat geografia
Nie taki trudny QUIZ z geografii. Zdobędziesz 10/15? To znaczy, że uważałeś na lekcjach
globus, mapa, świat
Bardzo trudny QUIZ z geografii. Dopasujesz stolicę do kraju? 7/10 to już bardzo dobry wynik
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj