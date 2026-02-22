W czasach szarej codzienności PRL młodzi ludzie szukali koloru, wolności i własnego stylu. Zainspirowani modą międzywojnia, glam rockiem i brzmieniem zespołów takich jak Duran Duran czy Spandau Ballet, tworzyli barwną subkulturę „new romantic”. Ekstrawaganckie stroje, makijaż i wyrazista muzyka stały się ich manifestem przeciwko rzeczywistości lat 80. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o tym wyjątkowym nurcie w Polsce!

Przejdź do quizu