QUIZ. Pytania z ostatniego odcinka "Familiady". Ostatnie pokonało uczestnika
dzisiaj, 75 minut temu
"Familiada" to jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. Zawodnicy muszą nie tylko wykazać się szybkością, ale też sprytem i dobrymi skojarzeniami. W tym quizie zadajemy pytania z ostatniego odcinka. Wskażesz najwyżej punktowaną odpowiedź? Zawodnicy nie ze wszystkimi radzili sobie bez problemu.
