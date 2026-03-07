Wielki quiz ze stolic świata. Tytuł magistra nie gwarantuje kompletu punktów. 50. proc. osób z wyższym wykształceniem nie zdobędzie 26/32
dzisiaj, 97 minut temu
Tytuł magistra nie ustawi Cię na "pole position". Wyższe wykształcenie nie gwarantuje sukcesu. 50. proc. magistrów nie zdobędzie 26/32. Ten quiz ze stolic świata to niezły wycisk.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama