Sprawdź, czy rozpoznasz błędy frazeologiczne. Podchwytliwy quiz
dzisiaj, 06:00
Polacy często popełniają błędy wynikające z nieznajomości związków frazeologicznych. Problemem są również pleonazmy, czyli wyrażenia składające się z wyrazów znaczących to samo lub prawie to samo, tzw. masło maślane. Zmierz się z listą 10 najczęstszych takich błędów na podstawie raportu portalu nadwyraz.com.
