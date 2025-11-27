Quiz z ortografii na poziomie maturalnym. Możesz zrobić tylko trzy błędy
dzisiaj, godzinę temu
Czy wiesz, że jeszcze nie tak dawno za trzy błędy ortograficzne można było nie zdać matury? Dziś maturzyści mają do dyspozycji dwa słowniki – ortograficzny i poprawnej polszczyzny – przy czym nie ma określonej liczby błędów językowych, które mogłyby spowodować niezdanie egzaminu dojrzałości. Pobawmy się jednak według starych zasad, aby sprawdzić Twoją wiedzę. Rozwiąż quiz i uzyskaj wynik co najmniej 17/20, aby zdać naszą "maturę"!
