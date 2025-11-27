Czy wiesz, że jeszcze nie tak dawno za trzy błędy ortograficzne można było nie zdać matury? Dziś maturzyści mają do dyspozycji dwa słowniki – ortograficzny i poprawnej polszczyzny – przy czym nie ma określonej liczby błędów językowych, które mogłyby spowodować niezdanie egzaminu dojrzałości. Pobawmy się jednak według starych zasad, aby sprawdzić Twoją wiedzę. Rozwiąż quiz i uzyskaj wynik co najmniej 17/20, aby zdać naszą "maturę"!

Przejdź do quizu