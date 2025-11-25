Błędy ortograficzne najczęściej kojarzą się z myleniem "ó" z "u", "h" z "ch" lub "ż" z "rz". Ale końcówki wyrazów także przysparzają Polakom problemów. Wbrew pozorom nie wszyscy rozróżniają pozornie banalny zapis liczby pojedynczej od mnogiej i stąd biorą się wpadki z "om" i "ą". Sprawdź się w quizie!

Przejdź do quizu