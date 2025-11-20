Gwara wiejska to skarb, pełna humoru, ostrych ripost i słów, których dziś nikt już prawie nie używa. Jeśli wiesz, co znaczy "spęczył się”, potrafisz rozpoznać "cięgi" i nie "rympasz się jak mucha w smole" - masz szansę. Reszta? Lepiej trzymaj się krzesła, bo przy tym quizie można pęknąć ze śmiechu. Sprawdź, ile naprawdę wiesz o wiejskich powiedzonkach, których używały nasze babcie i dziadkowie.

Przejdź do quizu