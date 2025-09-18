Problem wzbudza ogromne emocje wśród nauczycieli. "Kiedy zaczną nam płacić za wycieczki? Na razie słyszałam o sytuacji odwrotnej. Koleżanka jedzie z uczniami do Warszawy i nie dość, że nie dostanie dodatkowego wynagrodzenia, to jeszcze odbiorą jej wynagrodzenie za lekcje, których w te dni nie przeprowadzi. Ba! Jeśli zabierze klasę, którą uczę, i przez to zrobi mi się okienko, ja też mimo że jestem w szkole, wynagrodzenia za tę godzinę nie otrzymam" - napisała jedna z nauczycielek na profilu społecznościowym Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wyrok sądu ws. godzin nadliczbowych

Przypomnijmy, że w lutym tego roku Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej czekało najpierw na pisemne uzasadnienie uchwały SN. Potem wielokrotnie zapewniało, że pracuje nad rozwiązaniami. Konkretów nadal jednak nie ma.

Za co można dostać dodatkowe wynagrodzenie? Oto przykłady podane przez ZNP:

uczestniczenie w posiedzeniu rady pedagogicznej

sprawdzanie prac klasowych

dyżur przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw pomiędzy zajęciami na korytarzach szkolnych

konsultacje w ramach dostępności nauczyciela dla uczniów

przygotowanie do apelu

odpowiadanie na korespondencję mailową rodziców uczniów

zebranie dla rodziców

MEN o dodatkowym wynagrodzeniu

Głos w tej sprawie zabrała niedawno wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zapewniła, że konkretne rozwiązania pojawią się niebawem i będzie to kompleksowe rozwiązanie.

Nie mamy rejestru czasu pracy nauczyciela, a w związku z tym kwestia godzin nadliczbowych wymaga dużo szerszych prac, dużo szerszych analiz, niż tylko wpisanie tych rozwiązań w prawie - powiedziała wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer cytowana przez Portal Samorządowy.

To powoduje, że zdecydowaliśmy się na to, żeby całościowo zająć się kwestią rozliczania pracy nauczyciela, czasu pracy nauczyciela, kwestią Karty Nauczyciela, kwestią finansowania - dodała. Podkreśliła, że ma to również uzasadnienie ze względu na tzw. projekt obywatelski ZNP, dotyczący powiązania płacy nauczyciela ze średnią krajową, który jest obecnie procedowany w Sejmie.

Minister Lubnauer wyjaśniła, że MEN czeka w tej chwili na zewnętrzne analizy dotyczące możliwości rozwiązania kwestii związanej z płacami nauczycieli z kwestią rozliczania czasu pracy nauczycieli.