Od 30 listopada 2025 r. podstawową legitymacją służbową nauczyciela ma być mLegitymacja w aplikacji mObywatel. Ma być ona nadawana po zatrudnieniu nauczyciela, bez jego wniosku.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel. Zgodnie z nią legitymacja nauczyciela w formie elektronicznej (mLegitymacja nauczyciela) funkcjonuje w aplikacji mObywatel. Rozporządzenie ma wejść w życie 30 listopada 2025 r.

Koszty legitymacji pokryją nauczyciele

Koszty związane z wytworzeniem legitymacji w postaci karty będą pokrywali nauczyciele. Opłata ma nie przekraczać wysokości kosztów wytworzenia tej legitymacji. Nie będzie pobierana od nauczyciela wtedy gdy dotychczasowa legitymacja zostanie unieważniona z powodu zmiany nazwy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, albo stwierdzenia w legitymacji błędów lub omyłek.

Reklama

Na awersie karty umieszczony będzie napis w dwóch językach – polskim i angielskim: "Legitymacja służbowa nauczyciela. Teacher Identity Card". Na blankiecie nowej legitymacji mają znaleźć się następujące dane:

fotografia nauczyciela,

nazwisko i imię (imiona),

data wydania,

numer (zgodny z numerem mLegitymacji).

Nazwa i adres siedziby szkoły,

data ważności legitymacji.

Reklama

Dodatkowe funkcje legitymacji

Legitymacja nauczyciela będzie od 30 listopada dostępna zarówno w aplikacji mObywatel jako mLegitymacja, jak i w postaci karty służbowej. Blankiet legitymacji będzie mógł zawierać elektroniczną warstwę bezstykową, dzięki czemu dokument może pełnić dodatkowe funkcje, np. karty bibliotecznej czy stołówkowej. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

Zgodnie ze zmianami w tej ustawie, nauczycielom, co do zasady, będzie wydawana z urzędu mLegitymacja, ale nauczyciel będzie mógł także zawnioskować do dyrektora szkoły o wydanie legitymacji również w postaci karty. Dyrektor będzie miał obowiązek wydać legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.