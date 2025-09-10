Barbara Nowacka w rozmowie z Onetem zaznaczyła, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie wydało żadnych zaleceń dotyczących wprowadzenia stanu wyjątkowego. To oznacza, że nie ma podstaw do odwoływania zajęć. "Jeśli nastąpią zmiany, wszyscy będą poinformowani przez służby oraz poprzez alerty RCB, więc prosimy zwracać uwagę na komunikaty."

Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort poinformował, że jest w stałym kontakcie z innymi ministerstwami oraz z wojewodami: "Nie ma zdiagnozowanych nowych zagrożeń. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół." MEN również zaleca śledzenie komunikatów wydawanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i inne służby.

Uszkodzony dron pod Białą Podlaską

Lubelska policja potwierdziła, że jeden z uszkodzonych dronów spadł na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Na szczęście, jak informują służby, nikt nie został poszkodowany. Funkcjonariusze reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców i zapewniają bezpieczeństwo.