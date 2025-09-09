Dwie trzecie Polaków chce powrotu prac domowych

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM wynika, że aż 66 proc. Polaków opowiada się za przywróceniem prac domowych w szkołach.

Główne wnioski z badania:

Płeć, wykształcenie i wiek : Kobiety (69 proc.) oraz osoby z wyższym wykształceniem (76 proc.) najczęściej popierają powrót prac domowych. Poparcie jest też wyraźnie wyższe wśród osób starszych (powyżej 60 lat).

: Kobiety (69 proc.) oraz osoby z wyższym wykształceniem (76 proc.) najczęściej popierają powrót prac domowych. Poparcie jest też wyraźnie wyższe wśród osób starszych (powyżej 60 lat). Preferencje polityczne : Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zdecydowanie popierają ten pomysł (83 proc.), podobnie jak wyborcy Karola Nawrockiego. Z kolei mniejszym entuzjazmem wykazują się sympatycy Koalicji Obywatelskiej i osoby młodsze.

: Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zdecydowanie popierają ten pomysł (83 proc.), podobnie jak wyborcy Karola Nawrockiego. Z kolei mniejszym entuzjazmem wykazują się sympatycy Koalicji Obywatelskiej i osoby młodsze. Sprzeciw: Jedynie 17 proc. ankietowanych jest przeciwnych powrotowi prac domowych, a kolejne 17 proc. nie ma na ten temat zdania.

Stanowisko minister edukacji

W kontekście wyników sondażu, minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że decyzja o ewentualnym powrocie obowiązkowych, ocenianych prac domowych zostanie podjęta po zakończeniu bieżących badań, które mają potrwać do końca września. Obecnie nauczyciele mają prawo zadawać prace domowe w szkołach podstawowych, ale nie mogą ich oceniać.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-3 września 2025 roku na próbie 1003 dorosłych Polaków.