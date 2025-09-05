Minister obrony narodowej podkreślił, że drony i cyberprzestrzeń to przyszłość polskiej armii. Stawiamy na wojska dronowe, które powołałem, zostając ministrem obrony narodowej. Stawiamy bardzo mocno na rozwój cyberprzestrzeni i rozwój zdolności w kosmosie. Wszystkie te nowe rodzaje aktywności muszą zaczynać się od samego początku - właśnie w edukacji ponadpodstawowej - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Klasy Mundurowe. "Polska jest dumna"

Szef MON wyraził również dumę z młodych ludzi, którzy decydują się na kształcenie w klasach mundurowych. Dziękując młodzieży, powiedział, że to właśnie oni stanowią siłę i odwagę, które są potrzebne, by dążyć do bezpieczeństwa i pokoju w Polsce. Chciałem Wam złożyć najlepsze życzenia na starcie tego roku szkolnego – żeby był bezpieczny, pomyślny, dobry, żebyście spełnili swoje ambicje, plany i marzenia. My jesteśmy z Was bardzo dumni. Polska jest z Was bardzo dumna - mówił. W trakcie uroczystości minister wyróżnił 14 kadetów za najlepsze wyniki w nauce. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zwrócił się do młodych, mówiąc:, że "nie da się tego osiągnąć [bezpieczeństwa i pokoju] bez młodego pokolenia, bez młodych ludzi zapalonych do swojej aktywności, do marzeń, zawodów, oczekiwań i przyszłości."

To właśnie w nich polski rząd widzi przyszłych pilotów i operatorów statków bezzałogowych, którzy będą chronić kraj. Inauguracja roku szkolnego odbyła się w Kielcach, a wzięło w niej udział ponad 180 kadetów z różnych techników i liceów, w tym z tych w Kielcach, Końskich, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Staszowie.