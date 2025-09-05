Celem konkursów stypendialnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wsparcie indywidualnego rozwoju osób, które aktywnie działają w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. Stypendia są przyznawane osobom fizycznym na realizację konkretnych projektów. Konkurs obejmuje dwie główne kategorie.

Pierwsza kategoria to stypendia twórcze. Przeznaczone są dla osób, które chcą realizować projekty w konkretnych dziedzinach artystycznych. Ministerstwo wyróżnia tutaj osiem obszarów:

Literatura

Sztuki wizualne

Muzyka

Taniec

Teatr

Film

Opieka nad zabytkami

Twórczość ludowa

Druga kategoria to stypendia związane z upowszechnianiem kultury. Tutaj wsparcie dostaną osoby zajmujące się animacją, edukacją i zarządzaniem w sferze kultury. To idealna okazja dla osób, które chcą wprowadzać innowacje w edukacji kulturalnej, a także wspierać rozwój kadr w instytucjach kultury. W tej kategorii dostępne są dwie dziedziny:

Animacja i edukacja kulturalna

Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury

Jak długo będzie przyznawane stypedium?

Stypendia można otrzymać na realizację projektów o różnej długości, co pozwala dostosować wsparcie do charakteru przedsięwzięcia. Ministerstwo oferuje trzy opcje:

Stypendium roczne: Będzie wypłacane od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. To opcja dla dużych, długoterminowych projektów.

Będzie wypłacane od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. To opcja dla dużych, długoterminowych projektów. Stypendium półroczne: Może być realizowane w dwóch okresach — od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku lub od 1 lipca do 31 grudnia 2026 roku.

Może być realizowane w dwóch okresach — od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku lub od 1 lipca do 31 grudnia 2026 roku. Inne okresy realizacji: Stypendium można również otrzymać na inny, dowolny okres, pod warunkiem, że trwa on minimum trzy kolejne miesiące między 1 stycznia a 31 grudnia 2026 roku.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić wniosek za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie SOP-stypendia. Czas na to jest do 3 października do godziny 16:00. Wnioskodawcy muszą opisać koncepcję swojego projektu, czy to twórczego, czy związanego z upowszechnianiem kultury. Do wniosku trzeba również dołączyć portfolio, które pokaże dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje. W ciągu 60 dni od zamknięcia naboru wnioski przechodzą weryfikację formalną. Następnie ocenia je specjalna Komisja, którą powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Minister na podstawie rekomendacji Komisji. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa, dzięki czemu wszyscy zainteresowani dowiedzą się, kto otrzymał wsparcie.