Celem konkursów stypendialnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wsparcie indywidualnego rozwoju osób, które aktywnie działają w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. Stypendia są przyznawane osobom fizycznym na realizację konkretnych projektów. Konkurs obejmuje dwie główne kategorie.

Pierwsza kategoria to stypendia twórcze. Przeznaczone są dla osób, które chcą realizować projekty w konkretnych dziedzinach artystycznych. Ministerstwo wyróżnia tutaj osiem obszarów:

  • Literatura
  • Sztuki wizualne
  • Muzyka
  • Taniec
  • Teatr
  • Film
  • Opieka nad zabytkami
  • Twórczość ludowa

Druga kategoria to stypendia związane z upowszechnianiem kultury. Tutaj wsparcie dostaną osoby zajmujące się animacją, edukacją i zarządzaniem w sferze kultury. To idealna okazja dla osób, które chcą wprowadzać innowacje w edukacji kulturalnej, a także wspierać rozwój kadr w instytucjach kultury. W tej kategorii dostępne są dwie dziedziny:

  • Animacja i edukacja kulturalna
  • Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury
300 złotych dofinansowania dla pracownika. Pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze
300 złotych dofinansowania dla pracownika. Pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze

Zobacz również

Jak długo będzie przyznawane stypedium?

Stypendia można otrzymać na realizację projektów o różnej długości, co pozwala dostosować wsparcie do charakteru przedsięwzięcia. Ministerstwo oferuje trzy opcje:

Reklama
  • Stypendium roczne: Będzie wypłacane od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. To opcja dla dużych, długoterminowych projektów.
  • Stypendium półroczne: Może być realizowane w dwóch okresach — od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku lub od 1 lipca do 31 grudnia 2026 roku.
  • Inne okresy realizacji: Stypendium można również otrzymać na inny, dowolny okres, pod warunkiem, że trwa on minimum trzy kolejne miesiące między 1 stycznia a 31 grudnia 2026 roku.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić wniosek za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie SOP-stypendia. Czas na to jest do 3 października do godziny 16:00. Wnioskodawcy muszą opisać koncepcję swojego projektu, czy to twórczego, czy związanego z upowszechnianiem kultury. Do wniosku trzeba również dołączyć portfolio, które pokaże dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje. W ciągu 60 dni od zamknięcia naboru wnioski przechodzą weryfikację formalną. Następnie ocenia je specjalna Komisja, którą powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Minister na podstawie rekomendacji Komisji. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa, dzięki czemu wszyscy zainteresowani dowiedzą się, kto otrzymał wsparcie.