Ministra Barbara Nowacka z okazji rozpoczynającego się w poniedziałek roku szkolnego 2025/2026 nagrała wideo, w którym wymienia zmiany czekające polskie szkolnictwo od 1 września br. oraz od 2026 r.

Ministra wylicza zmiany w polskiej szkole

"Od 1 września w szkole kilka zmian. Edukacja zdrowotna to nowy, bardzo potrzebny przedmiot, który da młodzieży, dzieciom narzędzia, by dbać o zdrowie swoje i innych. Edukacja obywatelska w szkołach ponadpodstawowych, to przygotowanie uczniów i uczennic do świadomego, mądrego, aktywnego obywatelstwa" - wyliczyła szefowa MEN w wideo opublikowanym w serwisie X w niedzielę.

Nowa podstawa programowa i koniec "godzin Czarnkowych"

Przypomniała, że zacznie też obowiązywać nowa podstawa programowa dla wychowania fizycznego, lekcje religii zostają zredukowane do jednej w tygodniu - na pierwszej lub ostatniej godzinie, a nauczyciele zostają zwolnieni z odbywania tzw. godziny czarnkowej.

Ale przecież mamy wielkie marzenia, by polska szkoła była najlepsza w Europie i na świecie. I to się wydarzy dzięki reformie »Kompas Jutra«, która od 2026 r. wejdzie do polskich szkół" - zapowiedziała ministra. "Sprawczość, wiedza i kompetencje, nauka współczesna na najwyższym poziomie, nauczyciele dobrze wynagradzani z wysokim prestiżem zawodu. To wszystko w reformie »Kompas Jutra« - dodała.

Co przewiduje reforma?

W lipcu br. MEN poinformowało, że Reforma26, to rozłożona na lata, kompleksowa zmiana, która będzie wprowadzana stopniowo od roku szkolnego 2025/2026. W ramach planowanych zmian resort wymienił, m.in.: