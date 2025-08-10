Mówi się, że gdy widzimy spadającą gwiazdę, koniecznie trzeba powiedzieć życzenie, bo ono wtedy na pewno się spełni. Niedługo będzie ku temu niezwykła okazja. Na niebie będzie można obserwować deszcz Perseidów.

Co to są Perseidy?

Meteory to zjawiska świetlne w atmosferze, towarzyszące przelatywaniu drobin materii z kosmosu w ziemskiej atmosferze. Drobiny te (meteoroidy) spalają się w górnych warstwach atmosfery. W przypadku rojów meteorów wydają się one wybiegać z jednego obszaru na niebie, zwanego radiantem. Nazwy rojów meteorów wskazują na gwiazdozbiór, w którym znajduje się radiant. Do najbardziej znanych i najintensywniejszych rojów należą Perseidy.

Reklama

Kiedy aktywne są Perseidy? Kiedy przypada noc Perseidów?

Perseidy aktywne są od 17 lipca do 24 sierpnia. Maksimum mają 12 sierpnia, gdy można dostrzec nawet 100 zjawisk na godzinę. Okres wokół 12 sierpnia to najlepszy czas do obserwacji meteorów z roju Perseidów. W tym roku niestety jednak w obserwacjach będzie przeszkadzał blask Księżyca, mającego pełnię kilka dni wcześniej.

Gdzie oglądać rój Perseidów?

Żeby obserwować Perseidy nie potrzeba żadnego specjalnego sprzętu. Wystarczy wolny skrawek nieba, którego nie przesłaniają wysokie drzewa i budynki. Dobrze, jeśli nie ma w okolicy lamp ulicznych i innego sztucznego oświetlenia. Jeśli chcemy dostrzec meteory, to niebo powinno być bezchmurne. Najlepiej położyć się na kocu na dużej łące i obserwować niebo.

Łzy św. Wawrzyńca

Perseidy nazywa się czasem łzami św. Wawrzyńca, a to dlatego, że obserwowanie roju spadających gwiazd przypada w okolicy dnia tego świętego. Laurencjusz - Wawrzyniec - był rzymskim diakonem żyjącym w latach 225-258 naszej ery. W tym czasie rządził Rzymem cesarz Walerian, który próbował zniszczyć chrześcijaństwo. Walerian, po ścięciu papieża zażądał, by Laurencjusz zwrócił kościelne bogactwa. Wawrzyniec odmówił i został skazany na męczeńską śmierć na rozgrzanym do czerwoności ruszcie. Od tego czasu, jak głosi legenda, jego gorące łzy spadają co roku z nieba w sierpniu.

Skąd nazwa Perseidy?

Nazwa pochodzi od miejsca na niebie, gdzie znajduje się radiant - niewielki obszar lub punkt na sferze niebieskiej, w którym przecinają się przedłużone wstecz pozorne drogi meteorów z danego roju - w tym przypadku mowa o gwiazdozbiorze Perseusza.