Kierunek pod nazwą Una Europa Joint Bachelor in Sustainability (BASUS) to wspólny, międzynarodowy i interdyscyplinarny kierunek studiów I stopnia. Jego program poświęcony jest tematyce zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability) i oferuje swoim absolwentom wykształcenie skupione na przekrojowym rozumieniu tej idei. Nowy kierunek wprowadza osiem renomowanych europejskich uczelni, będących częścią międzynarodowej sieci Una Europa.

Nowy kierunek na UJ. Rekord już pobity

Tematyką studiów ma być "próba znalezienia adekwatnego balansu pomiędzy ochroną środowiska, rozwojem społecznym i dobrą kondycją gospodarki". Według UJ nowy kierunek charakteryzuje się rekordowo wysokim stopniem umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności. Nie było dotąd czegoś takiego na poziomie studiów licencjackich. Absolwenci tego kierunku będą mieli możliwość podjęcia pracy na stanowiskach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Studenci rozpoczynają zajęcia na tej samej, początkowej uczelni – w obecnej edycji programu będzie to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – gdzie spędzają cały pierwszy rok. Podczas dwóch pierwszych semestrów, program kierunku skupia się na przedmiotach wprowadzających w tematykę zrównoważoności. Od drugiego roku studiów program kontynuowany jest w ramach sześciu specjalistycznych ścieżek, każda z których trwa trzy semestry i jest koordynowana przez jedną z uczelni wydających dyplom absolwentom kierunku.

Sześć ścieżek na nowym kierunku UJ

Kierunek przewiduje następujące ścieżki:

Zrównoważona chemia i fizyka (koordynowana przez Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet)

Ekonomia i geografia (koordynowana przez Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Prawo i polityka zrównoważoności (koordynowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Ekonomia, zarządzanie i inżynieria (koordynowana przez KU Leuven)

Nauki społeczne i humanistyczne (koordynowana przez Universität Zürich)

Językiem wykładowym studiów jest angielski. To pierwszy kierunek w Polsce, który otrzymał akredytację European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, procedowaną przez międzynarodowy zespół oceniający pod kierownictwem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Powstał w ramach Wydziały Prawa i Administracji UJ.