Podwyżka wynagrodzeń wynosi 5 proc., co oznacza wzrost od 239 do 296 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania nauczycieli. "Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w rozporządzeniu, od dnia 1 stycznia 2025 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną zwiększone o 5 proc. w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących w poprzednim roku" - poinformowało MEN.

Załączona do rozporządzenia tabela określa nowe minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego. Największą grupę stanowią nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Ich wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 r. będzie wynosić:

nauczyciel początkujący: 5153 zł brutto (wzrost o 245 zł),

nauczyciel mianowany: 5310 zł brutto (wzrost o 253 zł),

nauczyciel dyplomowany: 6211 zł brutto (wzrost o 296 zł).

MEN potwierdza: Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem

Podwyżki obejmą również nauczycieli z innymi poziomami wykształcenia, np. magistrów bez przygotowania pedagogicznego, licencjatów czy absolwentów kolegiów nauczycielskich. W ich przypadku wynagrodzenie wyniesie:

nauczyciel początkujący: 5027 zł brutto (wzrost o 239 zł),

nauczyciel mianowany: 5156 zł brutto (wzrost o 246 zł),

nauczyciel dyplomowany: 5405 zł brutto (wzrost o 257 zł).

Nowelizacja zacznie obowiązywać dzień po jej publikacji w Dzienniku Ustaw, jednak z mocą od 1 stycznia 2025 roku.

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jedynie część tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, które uwzględnia także dodatki przewidziane w Karcie Nauczyciela. Wśród nich znajdują się m.in.: dodatek za wysługę lat, funkcyjny (dla mentorów, wychowawców, konsultantów), motywacyjny, nagrody jubileuszowe, trzynastka, odprawy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Cześć tych dodatków wzrasta wraz z wynagrodzeniem zasadniczym, natomiast inne zależą od decyzji samorządów, które mogą ustalać wyższe stawki niż te określone w rozporządzeniu.

