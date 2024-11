Od kwietnia tego roku w szkołach podstawowych nie można - zgodnie z rozporządzeniem MEN - zadawać prac domowych w klasach I-III. Natomiast w klasach IV-VIII zadania są nieobowiązkowe i nieoceniane. Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych.

Jak wyjaśniało MEN,nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp.

Szkoła bez prac domowych. Co na to nauczyciele?

Od początku zmiany dotyczące prac domowych powodował kontrowersje wśród nauczycieli. Część z nich poczuła się oburzona, że MEN zdecydowało się wtrącić się do ich metodyki pracy i narzucać sposoby pracy z uczniem. Inni, po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów, uważają, że uczniowie są mniej zmobilizowany do nauki, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia poziomu nauczania.

Według Interii, nauczyciele i rodzice skarżą się i twierdzą, że ministerialny pomysł nie wypalił.

Interia postanowiła spytać MEN o ocenę wprowadzonych rozwiązań i poprosiła o odpowiedź na wątpliwości nauczycieli. "Rozwiązania weszły do szkół w kwietniu 2024 roku, odliczając okres wakacji, to kilka miesięcy nauki w szkołach. To zdecydowanie za krótki okres, by wyciągać wnioski" - czytamy w odpowiedzi MEN dla portalu.

MEN: Nie ma zakazu uczenia się w domu

Według MEN nowe przepisy "mają na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych". "Miejscem, w którym uczniowie, zwłaszcza młodsi, powinni zdobywać wiedzę i umiejętności, jest przede wszystkim szkoła".

Ministerstwo dodaje także, że wprowadzone zmiany nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, "to jest nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp.".

