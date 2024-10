Pierwsze gniazdo w Europie Środkowej. Jak donosi portal RMF24.pl, słowackie służby zlokalizowały i zniszczyły pierwsze gniazdo szerszenia azjatyckiego, które znajdowało się na wysokości 20 metrów nad ziemią.

Akcja wymagała precyzyjnych działań – użyto dronów do lokalizacji, a także drabin, drążków teleskopowych oraz specjalnych rurek do aplikacji środków eliminujących. W nocy udało się bezpiecznie zneutralizować gniazdo, które miało około 80 cm średnicy i mogło pomieścić nawet 2 tysiące osobników, w tym około 500 królowych. Każda z tych królowych po wiosennym kryciu może złożyć nawet do 15 tysięcy jaj, co stanowi ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla lokalnych ekosystemów i populacji pszczół.

Zabójczy owad dotarł do Europy Środkowej. Jego ukąszenie może być śmiertelne

Szerszeń azjatycki (Vespa velutina) pojawił się w Europie około 20 lat temu, kiedy przypadkowo trafił do Francji przez port w Bordeaux. Od tego czasu gatunek ten rozprzestrzenia się w tempie około 100 km rocznie.

Węgry, Słowacja i inne kraje Europy Środkowej coraz częściej zgłaszają przypadki jego obecności, a zmiany klimatyczne sprzyjają jego dalszej ekspansji na północ, co oznacza, że niebawem może pojawić się także w Polsce.

Szerszeń azjatycki. Zagrożenie dla pszczół i ludzi

Azjatyckie szerszenie stanowią duże zagrożenie dla populacji pszczół, które są kluczowe dla zapylania roślin. Te drapieżniki atakują i niszczą pszczele roje, co przyczynia się do spadku liczby pszczół, a tym samym negatywnie wpływa na rolnictwo i bioróżnorodność. Dla ludzi szerszeń azjatycki jest równie niebezpieczny.Jego ukąszenie może być śmiertelne, nawet dla osób, które nie są uczulone na jad owadów.

Szerszeń ten produkuje neurotoksynę zwaną mandarotoksyną (MTDX), której działanie może wywołać silne reakcje organizmu, a w skrajnych przypadkach prowadzić do zgonu. Co więcej, jego potężne żądła bez problemu przebijają ubrania, co czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym.

Czy Polska jest gotowa na inwazję szerszenia azjatyckiego?

Chociaż w Polsce jeszcze nie odnotowano przypadków obecności szerszenia azjatyckiego, eksperci uważają, że pojawienie się tego gatunku jest kwestią czasu. Zmiany klimatyczne, łagodniejsze zimy i ogólne ocieplenie klimatu sprzyjają zadomowieniu się tych owadów w nowych miejscach. Władze oraz służby ochrony środowiska w Polsce powinny być przygotowane na ewentualną inwazję tego groźnego gatunku i podjąć odpowiednie działania profilaktyczne. Szerszeń azjatycki to nie tylko zagrożenie dla ekosystemów, ale także poważne ryzyko dla zdrowia ludzi.

