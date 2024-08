Zmiany w placówkach od 15 sierpnia 2024

Do 15 sierpnia placówki pracujące z dziećmi będą musiały wdrożyć nowe przepisy. Kwestia dotyczy tzw. standardów ochrony małoletnich. Wprowadzone zmiany mają umożliwić wcześniejsze dostrzeganie sygnałów świadczących o tym,że dziecku przebywającemu w placówce może się może dziać się krzywda.

Zmiany te są skutkiem uchwalenia przez sejm nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - tzw. ustawy Kamilka. 28 lipca minął rok od jej powstania. Jak podaje portal Serwis Samorządowy PAP (samorzad.pap.pl), posłowie opracowali nowe przepisy po drastycznej sytuacji, jakiej doświadczył wówczas ośmioletni Kamil z Częstochowy.

Dziecko zostało zaatakowane przez ojczyma który od dawna się na nim znęcał. Niestety ani otoczeniu, ani pomocy społecznej, ani też wymiarowi sprawiedliwości nie udało się uchronić chłopca. Dlatego też specjaliści zaproponowali wprowadzenie zmian w prawie które miałyby zapewnić w przyszłości ochronę innym dzieciom przed takimi sytuacjami.

Jakie zmiany zostają wprowadzone i jakich placówek one dotyczą

Nowe przepisy dotyczą wszystkich instytucji pracujących z dziećmi, które to do 15 sierpnia są zobowiązane do wdrożenia standardów ich ochrony. Tyczy się to m.in.: placówek oświatowych, opiekuńczych czy wychowawczych. Przepisy znowelizowanej ustawy wdrażane są etapowo. Jak podaje portal rządowy GOV.pl, "zgodnie z art. 10 ustawy obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tzw. ustawy Kamilka - czyli do 15 sierpnia 2024 r. Jest to tak zwany okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą."

Już od 15 lutego 2024 każda z takich placówek musi przestrzegać zasad bezpiecznej rekrutacji. Polega ona na sprawdzaniu każdego nowego kandydata na stanowisko do pracy w placówce poprzez:

pozyskaniu od kandydatów zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz

z Krajowego Rejestru Karnego oraz sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W standardach ochrony małoletnich określane są w szczególności:

zasady zapewniające bezpieczne relacje dziecko-dorosły (czyli pracownik personelu placówki), czy też

procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia że dziecku dzieje się krzywda.

Jakich placówek dotyczy nowelizacja ustawy. Zmiany te dotyczą jednostek systemu oświaty takich jak m.in.:

przedszkola , w tym przedszkola: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, jak również inne formy wychowania przedszkolnego;

szkoły:

- podstawowe (w tym szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego);

- ponadpodstawowe (w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa);

- artystyczne;

placówki oświatowo-wychowawcze (do których zalicza się także: szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego);

placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centra umiejętności, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych;

placówki artystyczne (ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych);

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Za wdrożenie standardów ochrony małoletnich w szkołach i placówkach odpowiada dyrektor placówki.