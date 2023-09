Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zainaugurował ogólnopolski rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie.

Podkreślił wagę szkół specjalnych. To szkoły, w których pracują znakomici nauczyciele, do której chodzą znakomici uczniowie, do których przyprowadzają tych uczniów znakomici rodzice. Muszą mieć warunki do tego, żeby uczyć się w godnych salach lekcyjnych, salach gimnastycznych. Finansujemy budowę, rozbudowę i modernizację szkół specjalnych po to, żeby postawić weto absurdalnej, ideologicznej polityce edukacji włączającej – podkreślił.

Minister wskazał, że dzisiaj ponad 4,6 mln uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, około 1,4 mln uczniów przedszkoli, 300 tys. uczniów szkół dla dorosłych wchodzi w nowy rok szkolny, który jest najspokojniejszy od kilku lat.

Trzy lata temu były przeszkody w postaci pandemii. Wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego trzeba było podejmować bardzo trudne decyzje o nauce zdalnej – przypomniał dodając, że dwa lata temu było podobnie.

Rok temu, jak ocenił, wchodziliśmy w nocy rok szkolny zaniepokojeni faktem, co będzie dalej z wojną na Ukrainie i ile dzieci ukraińskich uchodźców trzeba będzie przyjąć do szkoły.

Ten rok szkolny rozpoczyna się absolutnie spokojnie. Pomimo tego że dalej trwa wojna, (...)to rok szkolny rozpoczyna się najbardziej spokojnie od tych trzech lat – zaznaczył

Szef resortu edukacji wskazał również na programy wprowadzone przez PiS – bon 2,5 tys. zł dla nauczyciela i laptopy dla czwartoklasistów. Przekazał, że w tym roku również czeka na nauczycieli dodatkowe wynagrodzenie z okazji rocznicy utworzenia KEN.

Przekazał, że budżet na przyszły rok będzie drugim z rzędu budżetem, w którym będziemy mieli rekordowe zwiększanie subwencji oświatowej. W obecnie trwającym roku budżetowym ta subwencja oświatowa została podniesiona o ponad 11 mld zł. Łącznie w czasie naszych rządów subwencja oświatowa została podniesiona o około 25 mld zł. W przyszłym roku ta subwencja sięgnie zdecydowanie ponad 70, 75 mld zł. Rząd PiS pomimo trudnych warunków – warunków wojennych, popandemicznych – ma pieniądze na ten cel – podkreślił.

Czarnek złożył również wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom i tym, którzy oświatą się zajmują spokojnego, dobrego, pełnego sukcesów roku szkolnego.

List Witek

Odczytał również list marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Podziękowała ona gronu pedagogicznemu. Dzięki waszej oddanej pracy kolejne pokolenia młodych Polaków będą rozwijały swój potencjał, uzyskają wykształcenie i zdobędą zawód – podkreśliła w liście.

Zwracając się do uczniów, życzyła im, aby przychodzili do szkoły z ochotą, by nauka była dla nich przyjemnością, a kontakt z rówieśnikami i nauczycielami sprawiał prawdziwą radość.

Drodzy rodzice, wam też składam najserdeczniejsze życzenia, żebyście byli dumni z każdego, nawet najmniejszego sukcesu waszych pociech i żeby ta nauka była z jak największym pożytkiem dla ich przyszłości – wskazała.

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Iwona Żurek