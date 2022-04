7,1 tys. uczniów z Ukrainy, którzy po 24 lutego znaleźli się w Polsce , zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty – mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A to oznacza, że taką decyzję podjęła zdecydowana większość osób, które trafiły do naszych klas ósmych (ok. 6,7 tys. uczniów), a także część tych, które postawiły na oddziały przygotowawcze. Zainteresowanie maturą jest mniejsze. Przystąpi do niej 47 osób z Ukrainy.