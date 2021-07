Ponad 300 aplikacji, 40 finalistów i 22 zwycięzców – to liczby programu stypendialnego Our Future Foundation. Fundacja pomaga świeżo upieczonym absolwentom szkół średnich w dostaniu się na najlepsze uczelnie świata. Pod swoje skrzydła bierze najbardziej uzdolnionych i wspiera ich rozwój.

– Od kilku lat wspieramy utalentowanych młodych ludzi w dążeniu do spełnienia wymarzonej ścieżki edukacyjnej. Doceniamy ich ciężką pracę i pokładamy w nich wielką nadzieję na budowę jeszcze lepszej Polski – mówił Michał Mazur, prezes Our Future Foundation. – Oxford, Harvard, Stanford czy Cambridge, te wszystkie uczelnie są w zasięgu naszych stypendystów – wyliczał Mazur.

Spośród ponad 300 aplikacji do programu jury wyłoniło 22 osoby z całej Polski . Nagrodzeni nie ukończyli jeszcze 20 lat, a w swoim dorobku mają już zwycięstwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wyróżnienia za ogólnopolskie projekty pozaszkolne oraz szerokie doświadczenie zawodowe i w wolontariacie.

W ramach stypendium laureaci otrzymają całoroczne wsparcie opiekunów, którzy doradzą przy aplikacji na studia i pomogą w wyborze ścieżki kariery.

Wypłyną na szerokie wody

Stypendystów fundacji czeka także tygodniowy rejs mentoringowy po mazurskich jeziorach. Podczas żeglowania laureaci poznają swoich mentorów, którzy jeszcze studiują lub już ukończyli prestiżowe uczelnie zagranicą. Opiekunowie podzielą się doświadczeniem i zaczną przygotowywać swoich podopiecznych do wymagań jakie będą stawiać przed nimi takie uczelnie jak Stanford czy Oxford.

– Na tle innych takich inicjatyw stypendia OFF wyróżniają się bardzo bliskim kontaktem z mentorami, którzy odnieśli sukces. Co więcej, można nawiązać relacje nie tylko z mentorami, lecz także innymi laureatami, co jeszcze bardziej motywuje do działania – mówi Adam Szyszka, były laureat, a obecnie koordynator wojewódzki w Our Future Foundation oraz współorganizator gali.

Zarówno organizatorzy, jak i tegoroczni laureaci zwracają uwagę na możliwości, jakie daje Our Future Foundation. – Program stypendialny charakteryzuje się dużą dawką motywacji dla młodych osób. Pokazuje ścieżki, o których przeciętny młody człowiek mógłby się nigdy nie dowiedzieć – wskazywał Adam Szyszka.

Wrażenie to podzielają sami uczestnicy. – Stypendium Our Future Foundation jest świetnym sposobem, by moje marzenia o studiach za granicą w dziedzinie stosunków międzynarodowych mogły się urzeczywistnić. Daje zestaw narzędzi i niezbędne know-how do tego, by aplikować do najlepszych uczelni, a to często bardzo skomplikowany proces – opowiadała Julia Oleszyńska, laureatka tegorocznego stypendium.

Laureaci i mentorzy są także zgodni, że oprócz samej wiedzy program daje też możliwość poszerzenia horyzontów poprzez nawiązanie relacji międzyludzkich przydatnych w samorozwoju i dalszej karierze. – Buduje się społeczność, wewnątrz której można nawiązać trwałe przyjaźnie – podkreślała stypendystka.

Jak mówi Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, stypendia OFF cieszą się uznaniem przedstawicieli władz ze względu na wartość, jaką niosą dla całego polskiego społeczeństwa. – To szczególnie ważna inicjatywa, ponieważ służy ułatwianiu młodym Polakom zdobywania wykształcenia na czołowych światowych uczelniach. Namawiamy ich do tego, by ze zdobytego tam doświadczenia korzystali później w kraju. Potrzebujemy nowej elity, młodych, wykształconych ludzi z doświadczeniem międzynarodowym. Dlatego jako instytucje publiczne staramy się wspierać takie przedsięwzięcia – tłumaczy.

Jak dodaje, wpisują się one w długoterminowe cele polityki młodzieżowej. Głos młodych ludzi przebywających za granicą będzie bowiem odgrywał ważną rolę w trwających już konsultacjach nad Strategią RP na rzecz młodego pokolenia.

Jak przyznawał rządowy pełnomocnik, władze podejmują działania zbieżne z celami Our Future Foundation. – Znaczna część nagrodzonych tu osób miała doświadczenie w młodzieżowych radach przy jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadziliśmy nową ustawę wzmacniającą ich pozycję na wszystkich szczeblach samorządu. Chcemy ułatwiać aktywność młodych ludzi by był to pierwszy etap ich kariery zawodowej. To ułatwia realizację kolejnych celów – wskazywał pełnomocnik.

Inwestycja w przyszłość

Przedstawiciele partnerów wydarzenia mają nadzieję, że rozwijane umiejętności i wiedza młodych ludzi zaprocentują w przyszłości. Podczas gali reprezentujący resort edukacji Wojciech Murdzek mówił, że wspieranie uzdolnionej młodzieży i otwieranie jej nowych perspektyw samorealizacji jest niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłości kraju. Wyraził też nadzieję, że stypendyści rozwiną skrzydła na najlepszych uniwersytetach świata po czym wrócą do Polski, zasilając krajowe przedsiębiorstwa.

Ten pogląd podziela Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG, który zwrócił uwagę, że stypendia pozwolą młodym ludziom przybliżyć się do spełnienia edukacyjnych marzeń i będą krokiem milowym w realizacji zawodowych celów. – Chcemy, aby najzdolniejsi mieli szansę ukończyć za granicą studia, które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał. Pokładamy w nich wielkie nadzieje. To inwestycja w przyszłość – mówił. Majewski podkreślił też, że po ukończeniu prestiżowych uczelni dla stypendystów z pewnością znajdzie się miejsce w spółkach skarbu państwa, a dorobek naukowy zdobyty za granicą pomoże w budowaniu siły wielu gałęzi polskiej gospodarki.

Wsparcie w zdobywaniu zagranicznego doświadczenia to inwestycja w polską gospodarkę. Mówił o tym m.in. Paweł Majewski. – Dla nas to szczególny sposób wspierania rozwoju Polski. Wierzymy, że młodzi ludzie, którzy otrzymają stypendia i dostaną się na wymarzone kierunki studiów na najlepszych światowych uczelniach wrócą do kraju i będą budować gospodarkę, oraz pracować dla takich firm PGNiG – stwierdził. Program faktycznie już zasila kadry polskich spółek – jedna z mentorek znalazła już zatrudnienie w PGNiG.

Celem Our Future Foundation jest kompleksowa pomoc w procesie rekrutacyjnym na najlepsze światowe uczelnie. Dlatego oferuje najbardziej uzdolnionym licealistom wiele szkoleń, a także programy mentoringowe służące nawiązywaniu kontaktów i nakreśleniu ścieżki dalszej kariery. Fundacja dysponuje też funduszem żelaznym przeznaczonym na granty, dzięki którym uczniowie mogą realizować własne projekty społeczne i naukowe, a także na pokrycie kosztów zagranicznych studiów dla najzdolniejszych i najbardziej pracowitych osób, które nie mogłyby pozwolić sobie na taki wydatek. GRK, BCh

Rozwiązanie dobre dla obu stron

Zaangażowanie społeczne to jeden z naszych celów strategicznych. Wspieranie młodzieży i dawanie jej szans jest bardzo ważne. Wiemy, że zasoby finansowe rodziców nie zawsze pozwalają na podjęcie studiów za granicą. Rolą Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie ich poprzez stypendia by mogli się rozwijać. Wiedzę młodych ludzi po studiach można bowiem wykorzystać na stanowiskach eksperckich, zwłaszcza że zazwyczaj mają już doświadczenie uzyskane z międzynarodowych staży czy praktyk. To nasz obowiązek, żeby stworzyć takie warunki, aby chcieli wrócić. Mamy wiele osób, które pracowały za granicą, a w tej chwili są dyrektorami zarządzającymi czy dyrektorami departamentów. Dysponujemy siecią placówek zagranicznych, które pozwalają, by takie osoby u nas praktykowały, a jednocześnie korzystały z innych możliwości. Stypendia, które przydzielamy od czterech lat, to nie tylko OFF, ale też inne instytucje. Zobowiązujemy się do tego, że naszym byłym stypendytom umożliwimy podjęcie pracy w BGK.