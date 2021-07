W czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie wniosek o odwołanie szefa MEiN Przemysława Czarnka. - Minister Czarnek musi odejść, jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji. Jego wypowiedzi o młodzieży, o części polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go nawet jako parlamentarzystę, nie mówiąc o tym, że go w pełni dyskwalifikują jako osobę, która ma odpowiadać za przyszłość polskich dzieci - mówiła wówczas wiceszefowa klubu KO Barbara Nowacka.

Zarzuty "absurdalne"?

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska pytana przez PAP o zarzuty stawiane ministrowi Czarnikowi przez KO oceniła, że są one "absurdalne, bezpodstawne i oderwane od rzeczywistości".

- Wobec braku jakiegokolwiek pomysłu na własny program, a także poważne problemy wewnętrzne w PO, jedyna koncepcja, jaką są w stanie zaproponować swoim wyborcom, to składanie kolejnych wniosków o wotum nieufności, które są bezskuteczne, bo są odrzucane – powiedziała rzeczniczka PiS.

Chodzi o niedawne odrzucone w Sejmie wnioski o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego czy ministrów: Michała Dworczyka, Mariusza Kamińskiego i wicepremiera Jacka Sasina. - Ten wniosek także zostanie odrzucony. Minister Czarnek pozostanie na swoim stanowisku, by dalej uzdrawiać polską naukę i oświatę – zadeklarowała Czerwińska.

"Ministerstwo indoktrynacji, a nie edukacji"

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z PAP zadeklarowała, że jej klub zagłosuje za odwołaniem ministra Czarnka. - Co więcej, od soboty ruszyliśmy ze zbiórką podpisów pod obywatelskim wotum nieufności. Taką akcję w internecie prowadzi Akcja Demokracja, a Lewica będzie wspierać tę zbiórkę w sensie analogowym, czyli jeżeli ktoś będzie chciał się podpisać na ulicy miasteczka, miasta, będzie miał taką możliwość - powiedziała.

Poseł Marek Sawicki (PSL) podkreślił w rozmowie z PAP, że jego ugrupowanie zagłosuje za wnioskiem o dowołanie ministra Czarnka. Według niego, Czarnek jest gorszym ministrem edukacji niż minister Anna Zalewska. - Minister Zalewska wprowadziła swoją deformę, zburzyła dobrze funkcjonujące gimnazja, a minister Czarnek ma zamiar w tej chwili zcentralizować szkołę, wprowadzić nadzór bezpośredni kuratorów - powiedział poseł PSL.

Jego zdaniem, jest to działanie "nieprzemyślane i nierozsądne". - W związku z tym nie ma żadnej potrzeby, żeby kontynuował dalej swoją misję - powiedział Sawicki.

Podobnie zagłosuje także Polska 2050. - Oczywiście będziemy popierać dymisję ministra Czarnka, ponieważ nie nadaje się on - i to było wiadome od początku - do pełnionej funkcji - powiedziała PAP przewodnicząca koła Hanna Gill-Piątek. - Te propozycje, które wychodzą z Ministerstwa Edukacji, są kuriozalne. My mamy ministerstwo indoktrynacji, a nie edukacji - oceniła posłanka.

Przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza powiedział PAP, że temat głosowania nad wotum nieufności dla Czarnka nie był jeszcze tematem rozmów wewnątrz koła, a decyzja w tej sprawie podjęta zostanie, gdy głosowanie pojawi się w porządku obrad. Dodał jednak, że Konfederacja "generalnie nie najlepiej ocenia ministrów rządu PiS".