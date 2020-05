Nauka w każdym wieku może być efektywna – nawet po dłuższej przerwie

Reklama

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że nauka nowych umiejętności w pewnym wieku jest niezwykle trudna, a osoby, które po długiej przerwie próbują nabyć nowe kompetencje, podejmują trudny i bezcelowy wysiłek. Na szczęście coraz więcej osób przekonuje się, że nauka w każdym wieku jest jak najbardziej możliwa, a dodatkowo istnieją metody, które pozwalają na efektywne przyswajanie wiedzy.

O tym, że naukę podejmują osoby w różnym wieku – także m.in. w celu przebranżowienia się – świadczy powiększająca się oferta szkoleń i kursów dokształcających. Atrakcyjnym rozwiązaniem może być również zapisanie się do szkoły policealnej. Jednym z liderów rynku w tym obszarze jest szkoła Żak, w której słuchacze mogą zdobyć umiejętności niezbędne do przekwalifikowania się i podjęcia pracy w nowej branży. Oferta edukacyjna szkoły (https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna) jest rozbudowana także o kursy, m.in. dla osób pracujących w kadrach czy chcących oferować nowe usługi z zakresu kosmetologii.

Najpopularniejsze techniki zapamiętywania i uczenia się: zacznij od mapy myśli

To jedna z najpopularniejszych, a zarazem – najbardziej skutecznych metod zapamiętywania. Tworzenie mapy myśli pomaga nie tylko uporządkować materiał, który przyswajamy, ale również zbudować sieć skojarzeń umożliwiających później łatwe odtworzenie w pamięci dowolnej informacji.

Od czego zacząć tworzenie mapy myśli? W pierwszej kolejności warto zapisać na środku kartki główny temat mapy – najlepiej, jeśli nie obejmuje zbyt dużej liczby zagadnień, w innym razie konstruowanie mapy może być nieco trudniejsze (zwłaszcza gdy tworzymy mapę w zeszycie lub na kartce A4). Następny krok to wypisanie wszystkich podtematów i połączenie ich z głównym tematem za pomocą strzałek. Kolejne etapy polegają na opracowywaniu poszczególnych zagadnień – warto wypisać najważniejsze hasła z nimi związane, przydatne może być też zapisanie skróconych definicji.

Co ważne – mapę myśli najlepiej tworzyć nie bezpośrednio na zajęciach, ale dopiero po powrocie do domu. Dzięki temu ponownie zapoznajemy się z materiałem, a notatki sporządzone podczas kursu czy wykładu świadomie przetwarzamy na hasła, które pozostaną w naszej pamięci.

Postaw na fiszki – sprawdzą się nie tylko podczas nauki nowego języka

Innym popularnym sposobem efektywnej nauki jest korzystanie z fiszek. Wiele osób korzysta z nich jednak tylko podczas nauki języka – zupełnie niesłusznie. Fiszki świetnie sprawdzą się także do nauki definicji. Wystarczy na jednej stronie umieścić nazwę pojęcia, a na drugiej – jego skrótowe wyjaśnienie, najlepiej od razu z przykładem pokazującym zastosowanie definicji w praktyce. Samodzielne tworzenie fiszek wymaga znacznie większego zaangażowania niż czytanie notatek.

Chcesz się czegoś nauczyć? Najpierw spróbuj… nauczyć tego innych

Jedną z ciekawszych technik uczenia się i zapamiętywania jest… nauka innych. Jeśli chcemy coś komuś wytłumaczyć, musimy dobrze rozumieć materiał, który mamy przedstawić. Dodatkowo ucząc kogoś innego czegoś, co sami chcemy opanować, jesteśmy zmuszeni do wyszukiwania nowych przykładów i metafor, które oddadzą sens danego zagadnienia. Z tego względu efektywna jest też nauka w grupie – pod warunkiem, że wszystkim uczestnikom faktycznie zależy na przyswojeniu nowej wiedzy. Wspólne omawianie kolejnych zagadnień i dyskusja na ich temat pobudza naszą pamięć i pozwala na szybsze zapamiętanie potrzebnych informacji.

Łańcuchowa metoda skojarzeń – kiedy konieczne jest zapamiętanie czegoś w odpowiedniej kolejności

To kolejna popularna metoda, która najlepiej sprawdza się podczas nauki informacji, które należy później odtworzyć w określonej kolejności. Łańcuchowa metoda skojarzeń polega na tworzeniu nieskomplikowanych historii – należy połączyć ze sobą kolejne hasła w krótką opowiastkę, w której kolejne słowa będą pojawiać się w odpowiedniej kolejności. Warto pamiętać, że historia nie musi być logiczna. Wręcz przeciwnie – im barwniejsza, tym lepiej oddziałuje na wyobraźnię i pomaga w zapamiętaniu potrzebnych informacji.

Nie zapominaj o odpowiednich warunkach do nauki

Wiele osób zapomina, że oprócz poznania technik zapamiętywania równie ważne jest przygotowanie odpowiednich warunków do nauki. Pokój, w którym będziemy się uczyć, warto najpierw przewietrzyć. Należy też zadbać o odpowiednią temperaturę. Jeśli będzie zbyt ciepło lub zbyt zimno, ciężko będzie nam się skupić na nauce.

Reklama

Kolejnym krokiem jest likwidacja wszelkich możliwych rozpraszaczy. Z pola widzenia (jeśli jest to możliwe) warto usunąć telefon i wszystko, co może odciągać naszą uwagę od przyswajania nowych wiadomości. Potrzebne informacje lepiej pozyskiwać z książek – korzystanie z Internetu może spowodować, że zamiast uczyć się, będziemy woleli surfować po sieci w poszukiwaniu zabawnych filmików i memów. Alternatywą jest zainstalowanie specjalnych wtyczek do przeglądarki – dzięki temu będziemy wiedzieć ile czasu poświęcamy na rozrywkę, a ile na wyszukiwanie niezbędnych informacji lub przerabianie kursu.

Warto przy okazji pamiętać, że proces efektywnej nauki wspomaga także dbanie o własny organizm. Przemęczenie, stres, a nawet zła dieta i picie zbyt małej ilości płynów może przyczynić się do obniżenia sprawności procesów myślowych, a w konsekwencji – do problemów z zapamiętywaniem i koncentracją. To właśnie dlatego studenci uczący się do sesji i zarywający kolejne noce są na ogół coraz mniej efektywni – ogromne obciążenie organizmu utrudnia naukę, a czasami nawet całkowicie ją uniemożliwia.