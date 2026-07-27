Stworzyli łódź przyszłości i wygrali. Sukces studentów AGH

Zawody rozgrywane były od piątku na Zalewie Bagry w Krakowie. W niedzielę ogłoszono zwycięzców i wręczono nagrody.
AGH najlepsze w wyścigu łodzi solarnych
W klasyfikacji ogólnej wygrał zespół gospodarzy - AGH Solar Boat Team. Drugie miejsce zajął KSTO KORAB GT Solar Boat Team – interdyscyplinarna drużyna studencka z Politechniki Gdańskiej, a trzecie i czwarte miejsca przypadły gościom z Węgier: BME Solar Boat Team reprezentującemu Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie oraz Pannon Solar Boat Team z Uniwersytetu Panońskiego.
Rywalizacja w czterech konkurencjach
Przez trzy dni zawodów uczestnicy zmagali się w czterech widowiskowych konkurencjach: Speed – próba maksymalnej prędkości, Endurance – wyścig wytrzymałościowy, Slalom – test precyzji i sterowności, Match Race – bezpośrednie pojedynki łódź kontra łódź.
Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe AGH Solar Boat działające w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jak wyjaśniła przedstawicielka tego koła Barbara Hajduk, podczas rywalizacji studenckie zespoły zaprezentują autorskie konstrukcje wykorzystujące nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii.
Zawody promują energię odnawialną
Według niej Krakow Solar Boat Challenge to pierwsze tego typu zawody organizowane w Polsce. Ich celem jest nie tylko sportowa rywalizacja, ale także promocja innowacyjnych technologii, praktycznego kształcenia inżynierskiego oraz rozwiązań wspierających rozwój zeroemisyjnego transportu wodnego.
Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.