Stworzyli łódź przyszłości i wygrali. Sukces studentów AGH

Zawody rozgrywane były od piątku na Zalewie Bagry w Krakowie. W niedzielę ogłoszono zwycięzców i wręczono nagrody.

AGH najlepsze w wyścigu łodzi solarnych

W klasyfikacji ogólnej wygrał zespół gospodarzy - AGH Solar Boat Team. Drugie miejsce zajął KSTO KORAB GT Solar Boat Team – interdyscyplinarna drużyna studencka z Politechniki Gdańskiej, a trzecie i czwarte miejsca przypadły gościom z Węgier: BME Solar Boat Team reprezentującemu Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie oraz Pannon Solar Boat Team z Uniwersytetu Panońskiego.

Rywalizacja w czterech konkurencjach

Przez trzy dni zawodów uczestnicy zmagali się w czterech widowiskowych konkurencjach: Speed – próba maksymalnej prędkości, Endurance – wyścig wytrzymałościowy, Slalom – test precyzji i sterowności, Match Race – bezpośrednie pojedynki łódź kontra łódź.

Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe AGH Solar Boat działające w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jak wyjaśniła przedstawicielka tego koła Barbara Hajduk, podczas rywalizacji studenckie zespoły zaprezentują autorskie konstrukcje wykorzystujące nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii.

Zawody promują energię odnawialną

Według niej Krakow Solar Boat Challenge to pierwsze tego typu zawody organizowane w Polsce. Ich celem jest nie tylko sportowa rywalizacja, ale także promocja innowacyjnych technologii, praktycznego kształcenia inżynierskiego oraz rozwiązań wspierających rozwój zeroemisyjnego transportu wodnego.