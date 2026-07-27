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89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy

Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
dzisiaj, 05:29
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy/ShutterStock
Sprawdź swoją wiedzę geograficzną i przekonaj się, jak dobrze znasz stolice naszego kontynentu. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Europageografiaquizstolice
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