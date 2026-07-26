98 proc. dorosłych Polaków nie robi 100 proc. Już 6. pytanie okazuje się pułapką. Trudny test z wiedzy o Polsce
59 minut temu
98 proc. dorosłych Polaków nie robi 100 proc. Już 6. pytanie okazuje się pułapką. Trudny test z wiedzy o Polsce/Shutterstock
Oto nasz kolejny quiz sprawdzający tzw. wiedzę ogólną. Tym razem pytamy o Polskę. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaquizquizy z wiedzy ogólnej
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