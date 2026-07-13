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Na te informacje czekali kandydaci. Ministerstwo podało limity miejsc na medycynę

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 21:15
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Na te informacje czekali kandydaci. Ministerstwo podało limity miejsc na medycynę/Shutterstock
Limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim wyniesie 10 tys. 705 miejsc, a na kierunku lekarsko-dentystycznym 1,5 tys. miejsc - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek. Oznacza to wzrost liczby miejsc na obu kierunkach w stosunku do roku akademickiego 2025/2026.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia określający limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2026/2027. Projekt określa limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów studiów na tych kierunkach.

Kierunek lekarski na 39 uczelniach

Regulacja zakłada kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone przez 39 uczelni, w tym 30 uczelni nadzorowanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz 9 uczelni nadzorowanych przez ministra zdrowia. Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 10 tys. 705 miejsc.

W tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim projekt przewiduje 7 tys. 133 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim - 1 tys. 734 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski - 1 tys. 838 miejsc.

Limit na na kierunku lekarsko-dentystycznym

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 tys. 505 miejsc. W tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim przewidziano 885 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim - 349 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski - 271 miejsc.

Limit przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim uwzględnia zarówno miejsca dla obywateli polskich, jak i miejsca dla cudzoziemców. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy to przede wszystkim osoby polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej.

"Wysoka liczba absolwentów studiów"

Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy nie zwiększa limitu przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

W roku akademickim 2025/2026 limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym wyniósł 11 tys. 945 miejsc, w tym 10 tys. 504 miejsc na kierunku lekarskim i 1 tys. 441 miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym. Projektowany w roku akademickim 2026/2027 limit przyjęć na kierunku lekarskim ogółem wynosi 10 tys. 705 miejsc – co oznacza wzrost o 1,91 proc. miejsc w stosunku do roku akademickiego 2025/2026.

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 tys. 505 miejsc – co oznacza wzrost o ponad (4,4 proc.) w stosunku do roku akademickiego 2025/2026.

"Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na sytuację i rozwój regionalny, gdyż utrzymanie wysokiej liczby absolwentów studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym uzupełni ewentualny niedobór kadry medycznej. Utrzymanie wysokiej liczby absolwentów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych pozwoli uzupełnić niedobory kadrowe, wynikające m.in. z luki pokoleniowej" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

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Źródło PAP
Tematy: Ministerstwo Zdrowiamedycynalimitstomatologia
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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