Miasto daje miliony na akademiki. Studenci zyskają tańsze mieszkanie od października

Podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz rektora Politechniki Opolskiej prof. Marcina Lorenca i prof. Jacka Lipoka, rektora Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiono założenia pilotażowego programu dopłat dla studentów mieszkających w akademikach tych uczelni.

Pilotaż ma rozpocząć się w październiku tego roku i na dopłaty do miejsc w akademikach władze Opola chcą przeznaczyć 1,5 mln złotych. W kolejnych latach budżetowych przewidziano wydatki na poziomie do 5 mln złotych rocznie. Jak zaznaczył prezydent Wiśniewski, miasto chce przekazać pieniądze uczelniom publicznym w celu zachęcenia do studiowania w Opolu osobom spoza miasta, a w dłuższej perspektywie pomóc w łagodzeniu skutków depopulacji.

– Chcemy zadbać o to, żeby do Opola przyjeżdżali młodzi ludzie. Mamy bardzo mocny atut: jesteśmy miastem akademickim. Chcemy tę akademickość wzmacniać, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską – powiedział prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Niższy czynsz za miejsce w akademiku. Wsparcie może sięgnąć nawet 60 proc. opłat

Według zapowiedzi, wsparcie może pokrywać znaczną część kosztów zamieszkania w akademiku – nawet około 50–60 proc. ceny miejsca. Szczegółowe zasady programu będą dopracowywane wspólnie z uczelniami. Wśród rozważanych rozwiązań jest m.in. szczególne wsparcie dla najlepszych kandydatów i studentów, w tym laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób wybierających kierunki istotne z punktu widzenia potrzeb miasta i lokalnej gospodarki.

Rektor UO zaznaczył, że na ściągnięciu młodych osób do miasta skorzysta zarówno Opole, jak i działające w tym mieście firmy i instytucje.

Program dla najlepszych studentów i kierunków ważnych dla gospodarki

– Ten związek może zacząć się od studiowania w Opolu. Program jest adresowany między innymi do osób, które właśnie podejmują decyzję o wyborze studiów, a więc do kandydatów, którzy mogą stać się studentami Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej – mówił rektor UO. Według prof. Lipoka jedną z opcji programu jest umożliwienie laureatom i finalistom olimpiad rozpoczynającym studia w Opolu korzystanie przez cały rok z akademika bez ponoszenia opłat.

Prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, zwrócił uwagę na trzy kluczowe wymiary programu: konkurencyjność uczelni, wpływ studentów na lokalną gospodarkę oraz przyciąganie talentów.

Tańsze mieszkanie może przesądzić o wyborze miasta

– Koszt utrzymania w mieście jest dziś jednym z ważnych kryteriów wyboru miejsca studiów. Jeżeli wzmacniamy ofertę akademików i obniżamy opłaty, budujemy bardzo dobrą ofertę dla młodych ludzi – mówił rektor Politechniki Opolskiej. Przypomniał, że studenci są nie tylko słuchaczami uczelni, ale konsumentami różnego rodzaju usług i potencjalnymi przyszłymi mieszkańcami i pracownikami firm w stolicy regionu.

Program ma wystartować od nowego roku akademickiego, czyli od października 2026 roku. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia będą przygotowywane przez uczelnie. Miasto zapowiada, że program będzie miał charakter elastyczny i będzie mógł ewoluować w kolejnych latach – w zależności od zainteresowania studentów, potrzeb Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej oraz oczekiwań lokalnego rynku pracy.

Łącznie obie publiczne uczelnie dysponują ponad dwoma tysiącami miejsc w akademikach. Uniwersytet Opolski ma ich około 1470, Politechnika Opolska około 600. Wsparcie nie ma jednak automatycznie objąć każdego miejsca, lecz wybrane grupy studentów – przede wszystkim osoby osiągające bardzo dobre wyniki oraz studiujące na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta.