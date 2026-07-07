Nauczycielskie urlopy dla poratowania zdrowia. Liczba korzystających wzrosła o 40 proc.

Związek Miast Polskich chce, aby za nauczycielskie urlopy dla poratowania zdrowia płacił budżet państwa, na przykład za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ciągu ostatnich lat liczba nauczycieli korzystających z tego przywileju wzrosła o 40 procent.

Urlop dla poratowania zdrowia nawet rok

Płatny urlop dla poratowania zdrowia może wziąć nauczyciel, który pracował co najmniej siedem lat. Wolne może być brane nawet na rok. Bartosz Prońko, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Kielce poinformował Radio Kielce, że z tego przywileju w stolicy województwa świętokrzyskiego korzysta obecnie około 90 osób.

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem wynikającym z art. 73 ustawy - Karta Nauczyciela. W czasie urlopu nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia, które obecnie finansowane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę.

Samorządy płacą podwójnie

Obecnie samorządy ponoszą jednocześnie koszty wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie oraz koszty organizacji zastępstwa. Jak zauważa Związek Miast Polskich, w praktyce oznacza to finansowanie dwóch osób wykonujących zadania przypisane jednemu stanowisku pracy.

Takie rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia i narusza konstytucyjne prawo samorządów terytorialnych do udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań- czytamy w stanowisku ZMP. Zdaniem władz gmin urlop dla poratowania zdrowia jest znacznie bliższy świadczeniom związanym ze stanem zdrowia pracownika, takim jak zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne niż klasycznemu urlopowi pracowniczemu.

Ograniczone prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia już i tak jest ograniczony. Od 1 września 2026 r. nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 r., a także mają co najmniej 30-letni staż pracy, będą mieli prawo do przejścia na emeryturę stażową.

W konsekwencji jednak nie będą już mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Obecnie mają prawo do płatnego urlopu, ale tylko na leczenie sanatoryjne lub pobyt uzdrowiskowy, czyli na ok. miesiąc. Emerytury stażowe nauczycieli zostały wprowadzone przez rząd PiS.